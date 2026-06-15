Нові контракти для армії: зарплати, відстрочки, СЗЧ. Головне з брифінгу Міноборони

Піхотно-штурмові контракти

Міноборони запускає три типи контрактів: піхотно-штурмовий, бойовий і базовий.

Найкоротший — піхотно-штурмовий: 10 місяців для чинних військовослужбовців, 14 місяців для цивільних. Підписати його можуть командири взводів і нижче, всі на бойових посадах: медики, снайпери, гранатометники, командири бойових машин. Бойовий і базовий контракти — на 24 місяці.

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Реформа поширюється на всі структури Сил оборони. Подати заявку можна вже зараз через Армія+, не чекаючи завершення чинного контракту.

Фото: LB.ua

Відстрочка

Базова відстрочка — 6 місяців за будь-яким контрактом. Для піхотно-штурмового діє формула: кожен місяць на бойових множиться на три. Чотири місяці на позиціях — плюс рік відстрочки, шість місяців — плюс півтора року.

Кожен рік участі у війні з 2022 року для піхотно-штурмового контракту – це додатково 6 місяців відстрочки, кожен рік служби до повномасштабного вторгнення — ще місяць.

Для бойового і базового контрактів — день за день: скільки провів на виконанні завдань, стільки й відстрочки понад базові шість місяців.

Відстрочка — це повноцінне звільнення з армії, а не відпустка. Посада і підрозділ не зберігаються.

“Додаткова річ, яку ми також розробили, це люди, які зараз мають, наприклад, трьохрічні контракти, які у них закінчиться, умовно, завтра, ця людина зможе отримати 6-місячну відстрочку після закінчення цього контракту. Вона не стане військовозобов'язною післязавтра”, – зауважив Мстислав Банік.

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Повернення з СЗЧ

Паралельно запущено програму добровільного повернення із самовільного залишення частини. Без ВСП, чи батальйону резерву.

У програмі беруть участь понад 50 підрозділів, відібраних за рейтингом програми «Єбали» та бойовою результативністю.

“За перші вихідні після запуску надійшло 80 рапортів, 22 погоджено, частина людей уже прибула в бригади. Загальне очікування Міноборони — повернення десятків тисяч людей”, – зазначив заступник міністра.

Фото: LB.ua

Зарплати штурмовиків і пілотів БПЛА

Базова зарплата залишається 20 тисяч гривень на місяць для всіх. Далі — надбавки залежно від інтенсивності: день на позиції без бою — плюс 10 тисяч гривень, зачистка або відбиття позицій — плюс 20 тисяч, просування вперед — плюс 40 тисяч за день.

За розрахунками Міноборони, середня зарплата піхотинця за місяць із трьома тижнями на позиціях і одним штурмом складе близько 300 тисяч гривень. Максимальна сума обмежена 460 тисячами гривень (~10 тисяч доларів).

Система надбавок поширюється на всіх — незалежно від посади: якщо кухар виходить на позицію разом із піхотою, він отримує ті самі виплати.

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Пілоти БПЛА на бойових позиціях отримуватимуть 120 тисяч гривень; градація визначається відповідно до ротних і батальйонних опорних пунктів.

“Немає такого, що зараз хтось почне отримувати менше, скоріше з’являться люди, які будуть отримувати більше”, – зазначив Банік.

Підвищено зарплати і для командного складу: ситуація, коли командир бригади з тисячами людей отримував близько 50 тисяч гривень, визнана несправедливою.

Фото: LB.ua

Що буде для тих, хто не підпише контракт

Гроші не диференціюються залежно від наявності контракту — мобілізований і контрактник на одній позиції отримують однакові виплати. Різниця одна: контрактник через 10 місяців звільняється зі служби й отримує відстрочку, мобілізований продовжує служити до оголошення загальної демобілізації.

Демобілізація

“Демобілізація — це кінець війни і розпуск армії. Зараз мова про інше: поступове звільнення тих, хто служить найдовше. До кінця року цей процес розпочнеться за ініціативою президента”, – зазначив заступник міністра оборони.

Час служби до 2022 року і після рахуватиметься по-різному. Конкретні критерії, формула рейтингу і кількість людей помісячно будуть оголошені ближче до кінця року. Поки що назвати конкретну дату звільнення для окремого військовослужбовця неможливо.

Робота ППО

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Підрозділи, які захищають міста, збивають шахеди і ракети, зараз отримують 20 тисяч гривень на місяць. Після реформи отримуватимуть 30 тисяч. Питання подальшого коригування цієї суми залишилося відкритим.

Офіцери і звільнення

Офіцери не підпадають під механізм короткострокових контрактів і прискореного звільнення. Шлях для офіцера — підписати 24-місячний бойовий контракт і після його завершення отримати відстрочку.

“На офіцерах тримається управління боєм, армія не може дозволити собі їх швидко відпустити. Це стосується і тих, хто прийшов у 2022 році солдатом і дослужився до офіцерського звання”, – зазначив Банік.

Залучення іноземців

Мета, яку ставить Міноборони – створити ринок, де приватні рекрутингові компанії зацікавлені в залученні іноземців на піхотно-штурмові посади. Компанії відповідатимуть за відбір, перевірку і доставку кандидатів в Україну.

Пріоритети по країнах визначатимуться разом із бригадами, які вже мають досвід роботи з іноземцями. Відповідний нормативний документ на фінальному етапі підготовки.

Щодо запобіжників проти того, щоб іноземці пішли додому після прибуття, заступник міністра відповів, що це відома проблема, над якою зараз працюють.

“Перша причина масових розривів контрактів — іноземців погано інформували про реальні умови служби. Люди не знали, що їдуть у гарячу точку, не розуміли, що на них чекає. Вимоги до рекрутингових компаній у новій реформі саме це й виправляють: кандидати мають чітко розуміти, що вони будуть воювати, бігати, стріляти і ризикувати життям. Контрактна частина також допрацьовується”, – пояснив Банік.

Над питанням нормативним ще триває робота.

Mission control

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Міноборони допрацьовує систему mission control — для відстеження позицій особового складу, фіксування часу перебування на передовій і планування евакуаційних місій. За словами спікера, це також дозволить командирам розуміти, що люди справді знаходяться на своїх ділянках фронту.

Щодо корупційних ризиків — як командири зможуть підтверджувати, що бійці справді були на нулі — спікер зазначив, що по деяких напрямках система вже працює без спеціальних трекінг-девайсів: є інші підходи для підтвердження присутності особового складу. Спеціальні пристрої поки недоступні, розробка ведеться. «Ми просто масштабуємо цю історію», — сказав він.

Фото: LB.ua

Звідки гроші на реформу

Зі слів заступника міністра, кошти на реформу знайдено всередині бюджету Міністерства оборони, без додаткових видатків із держбюджету. Конкретну суму Міноборони не розкриває.