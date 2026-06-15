Унаслідок обстрілу РФ у Києві значно пошкоджена покрівля лівого крила “Старого Арсеналу”

Рятувальні роботи унаслідок удару по “Мистецькому терміналу” тривали приблизно до 09:30. Велика частина покрівлі лівого крила “Старого Арсеналу” серйозно пошкоджена.
Про це повідомила директорка “Мистецького арсеналу” Олеся Островська-Люта.
Вона розповіла, що безпілотник окупантів врізався в “Арсенал” близько 5 години ранку. “Схоже, цей дрон спершу влетів у мазепинську вежу Івана Кущника, а вибухнув на даху Арсеналу”, – розповіла вона.
За її словами, детальніша оцінка шкоди займе кілька днів.
“Але це точно будуть суттєві гроші на відновлення”, – зазначила Островська-Люта.
Вона додала, що російський дрон поцілив точно в те саме місце, що й німецька бомба під час Другої світової війни.
“Це якийсь містичний збіг, єдність душ агресорів? Але не знаю, може, в них і немає душі”, – сказала очільниця “Мистецького арсеналу”.
Островська-Люта зазначила, що багато колег-музейників запропонували допомогу навіть суто з бюрократичним супроводом.
- Уночі 15 червня Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знешкодили 50 ракет і 582 безпілотники, якими російські загарбники атакували країну з вечора 14 червня.
- У місті загинули п’ятеро людей, ще 34, з яких двоє дітей віком 5 та 6 років, постраждали.
- Основним напрямком удару став Київ. У місті пошкоджено Києво-Печерську лавру: російський дрон влучив у дах Успенського собору на її території. Також удару зазнали Кіностудія Довженка та "Мистецький арсенал". Знищено інноваційний термінал "Нової пошти", вибито вікна в будівлі Вищого антикорупційного суду. Пошкоджено інші будівлі, зокрема — житлові багатоповерхівки та приватні будинки.