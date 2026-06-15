Унаслідок обстрілу РФ у Києві значно пошкоджена покрівля лівого крила “Старого Арсеналу”

Російський дрон поцілив точно в те саме місце, що й німецька бомба під час Другої світової війни, розповіла директорка комплексу Олеся Островська-Люта.

Рятувальні роботи унаслідок удару по “Мистецькому терміналу” тривали приблизно до 09:30. Велика частина покрівлі лівого крила “Старого Арсеналу” серйозно пошкоджена.

Про це повідомила директорка “Мистецького арсеналу” Олеся Островська-Люта.

Вона розповіла, що безпілотник окупантів врізався в “Арсенал” близько 5 години ранку. “Схоже, цей дрон спершу влетів у мазепинську вежу Івана Кущника, а вибухнув на даху Арсеналу”, – розповіла вона.

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За її словами, детальніша оцінка шкоди займе кілька днів.

“Але це точно будуть суттєві гроші на відновлення”, – зазначила Островська-Люта.

Вона додала, що російський дрон поцілив точно в те саме місце, що й німецька бомба під час Другої світової війни.

“Це якийсь містичний збіг, єдність душ агресорів? Але не знаю, може, в них і немає душі”, – сказала очільниця “Мистецького арсеналу”.

Островська-Люта зазначила, що багато колег-музейників запропонували допомогу навіть суто з бюрократичним супроводом.