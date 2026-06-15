Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко обговорила з президентом Володимиром Зеленськиим відновлення Успенського собору.

Уряд забезпечить необхідне фінансування відновлювальних робіт, йдеться у її телеграм-каналі.

За словами Свириденко, сьогодні буде ухвалено рішення про невідкладне виділення коштів із резервного фонду для консервації пошкодженого даху та його подальшого відновлення.

“Ми очікуємо реакції міжнародних організацій на цей черговий варварський крок Росії. Доручила віцепрем’єр-міністерці з гуманітарної політики Тетяні Бережній активізувати цю роботу, зокрема із залученням можливостей Українського фонду культурної спадщини”, – додала прем’єрка.

Свириденко підкреслила, що вона з самого ранку отримує численні повідомлення від представників українського бізнесу та меценатів, які хочуть долучитися до відновлення храму.