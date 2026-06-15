Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено майже 2 тисячі пам’яток культури.

Злочини проти культурної спадщини – це також воєнні злочини і вони не мають терміну давності

Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено майже 2 тисячі пам’яток культури.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Понад сотня з них – об’єкти під егідою ЮНЕСКО.

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З 2014 по 2026 рік агресор викрав або привласнив понад 7,8 млн об’єктів культурної спадщини України з музеїв на тимчасово окупованих територіях.

Реальні масштаби втрат можуть бути ще більшими, адже доступу до багатьох фондових колекцій досі немає.

“Ми документуємо кожен такий злочин. Понад 240 кримінальних проваджень. Уже 15 підозрюваних. І це лише початок”, – додав Кравченко.

Генпрокурор наголосив, що злочини проти культурної спадщини – це також воєнні злочини і вони не мають терміну давності.

Кравченко нагадав, що РФ вночі вдарила по Києво-Печерській лаврі, одній із найважливіших святинь і символів української історії. За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

“Удар по Лаврі знаходиться в одному ряду з ударами по Спасо-Преображенському собору в Одесі, музею Григорія Сковороди на Харківщині, Іванківському музею з колекцією робіт Марії Примаченко, кіностудії Довженка в Києві, Будинку органної та камерної музики у Дніпрі та іншими символами української культури”, – додав він.

Близько 01:30 російські війська завдали удару по території Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка у Києві.

За попередніми даними, відбулося влучання. На місці вилучено уламки, ймовірно, двох балістичних ракет. Знищено двоповерхову будівлю костюмерного складу, пошкоджено прибудову до знімальних павільйонів, адміністративні та виробничі будівлі.