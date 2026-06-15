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Катерина Єгорушкіна зустрінеться з читачами в Стокгольмі

Під час зустрічі говоритимуть про відчуття дому та документалістику під час війни.

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Катерина Єгорушкіна зустрінеться з читачами в Стокгольмі
Катерина Єгорушкіна зустінеться з читачами в Стокгольмі

Упродовж трьох років Катерина Єгорушкіна їздила по прифронтових і деокупованих територіях, відвідувала гуртожитки для українських біженців за кордоном, щоб зібрати свідчення про різні воєнні досвіди цивільних і військових, дітей і дорослих.

На основі цих свідчень вона написала книжку “І тоді наш будинок став кораблем. Історії про емоційний спадок війни”, яка нині починає виходити в перекладах іноземними мовами

Під час зустрічі в Стокгольмі письменниця говоритиме про наративну терапію, “Щоденники воєнного часу” Астрід Ліндґрен та про підтримку дітей у проживанні травматичних подій. 

Катерина Єгорушкіна — українська письменниця, літературознавиця, спікерка TEDx, авторка понад двадцяти книжок, права на які продано в одинадцять країн: США, Велика Британія, Данія, Швеція, Німеччина та ін. Книжки відзначені низкою нагород та схвальних рецензій.

У Швеції вийшла її книжка “Мої вимушені канікули”, яка здобула Срібну зірку Премії Пітера Пена від IBBY Sweden (2024).

Модеруватиме зустріч журналіст Торд Ерікссон.

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