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Генштаб: на фронті відбулося 54 боєзіткнення, бої тривають на чотирьох напрямках

Ворог продовжує тиснути на Покровському, Костянтинівському, Лиманському та Гуляйпільському напрямках.

Генштаб: на фронті відбулося 54 боєзіткнення, бої тривають на чотирьох напрямках
український військовий
Фото: 73 морський центр ССО України

Від початку доби російська армія здійснила 54 атаки. Досі бої тривають на Лиманському, Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали райони населених пунктів: Кореньок, Рогізне, Уланове, Волфине, Бачівськ, Фотовиж, Бунячине, Велика Берізка, Заріччя, Кучерівка, Будки та Стягайлівка. 

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В Чернігівській області: Янжулівка, Клюси та Ясна Поляна. Також зазнали авіаударів Уланове, Кореньок та Мала Слобідка на Сумщині.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 26 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з них – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано три штурмові дії ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався покращити своє положення в районах населених пунктів Ізбицьке, Вільча, Вовчанськ та Вовчанські Хутори. Дві з цих спроб іще тривають.

На Куп’янському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовано.

На Лиманському напрямку противник 12 разів атакував в бік Зарічного, Лиману, Новоселівки, Дробишевого, Діброви та Ямполя. Дві з цих атак іще тривають.

На Слов’янському напрямку окупанти шість разів намагалися покращити своє становище в бік Закітного, Рай-Олександрівки та Кривої Луки. 

На Краматорському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Степанівка та Вільне. Одна з них іще триває.

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На Покровському напрямку з початку доби окупанти вісім разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Добропілля, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районах Злагоди та Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив дев’ять атак у бік позицій наших захисників в бік Злагоди, Добропілля, Радісного, Рівнопілля, Воздвижівки, Гуляйпільського, Долинки та Чарівного. Одна з цих атак триває.

На Оріхівському напрямку ворог проводив дві штурмові дії в бік Павлівки. Одна з них іще триває.

На Придніпровському напрямку ворог атакував в бік Антонівки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

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