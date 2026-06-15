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На Київщині через атаку РФ постраждали троє людей

Серед поранених – дитина.

На Київщині через атаку РФ постраждали троє людей
Унаслідок атаки РФ на Київщині троє поранених
Фото: ДСНС Київщини

Через російський удар в Бориспільському районі травмовані 3 людини, серед них – дитина. 

Про це повідомляє ДСНС України.

"Сталося руйнування приватного житлового будинку. Під час проведення розвідки рятувальники виявили постраждалих осіб, 1976, 1977 та 2011 років народження", – ідеться у повідомленні.

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Одного з постраждалих із травмою ноги транспортували до карети "швидкої".

  • У Броварському районі сталося загоряння уламків на території складських приміщень. У Вишгородському районі уламки впали на території приватного домоволодіння.
  • У Бучанському районі виникла масштабна пожежа складської будівлі площею понад 1000 кв. м.
  • Також у Фастівському та Бориспільському районах зафіксовано загоряння приватних житлових будинків і легкового автомобіля.
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