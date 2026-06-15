На Київщині через атаку РФ постраждали троє людей

Через російський удар в Бориспільському районі травмовані 3 людини, серед них – дитина.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Сталося руйнування приватного житлового будинку. Під час проведення розвідки рятувальники виявили постраждалих осіб, 1976, 1977 та 2011 років народження", – ідеться у повідомленні.
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Одного з постраждалих із травмою ноги транспортували до карети "швидкої".
- Внаслідок нічної масованої комбінованої російської атаки на Київщині зафіксовано падіння уламків та низку пожеж у кількох районах області. Про це повідомляють місцеві служби.
- У Броварському районі сталося загоряння уламків на території складських приміщень. У Вишгородському районі уламки впали на території приватного домоволодіння.
- У Бучанському районі виникла масштабна пожежа складської будівлі площею понад 1000 кв. м.
- Також у Фастівському та Бориспільському районах зафіксовано загоряння приватних житлових будинків і легкового автомобіля.