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ДП «Ліси України» сплатить понад 83 млн грн за незаконні рубки заповідних лісів на Прикарпатті

Загалом нараховано 738 знищених дерев різних порід.

ДП «Ліси України» сплатить понад 83 млн грн за незаконні рубки заповідних лісів на Прикарпатті
Фото: Пресслужба Офісу Генпрокурора

ДП «Ліси України» сплатить понад 83 млн грн за незаконні рубки в лісових масивах Національного природного парку «Гуцульщина» на Івано-Франківщині.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

"Масштабне знищення дерев на території Космацького лісництва виявили ще восени 2024 року під час проведення перевірки", - йдеться в повідомленні.

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Фахівці зафіксували майже два десятки локацій самовільних рубок. Щоб приховати сліди злочину, пеньки зрубаних дерев замаскували листям, гілками та глиною. 

Загалом було нараховано 738 знищених дерев різних порід, серед яких найбільше - бука, ялини та ялиці. Екологи нарахували збитки довкіллю у понад 83 млн 200 тис. грн. 

"Космацьке лісництво перебувало у підпорядкуванні філії «Кутське лісове господарство правонаступником якого є Філія «Карпатський лісовий офіс» ДСГП «Ліси України", - зазначили в ОГП.

За рішенням суду, саме постійний лісокористувач не забезпечив належної охорони та збереження лісового фонду. За це підприємство несе повну матеріальну відповідальність. 

Стягнуті із ДП «Ліси України» кошти будуть спрямовані до бюджетів різних рівнів за місцем вчинення правопорушення.

  • У трьох областях України викрили незаконні рубки лісу на 36 млн грн. Загалом знищено понад 4,5 тисяч дерев.
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