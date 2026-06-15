Головне за понеділок, 15 червня: понад 190 боєзіткнень, наслідки нічної атаки, новий пакет санкцій ЄС проти Росії

Бойові дії на Донеччині, 192 бойових зіткнення, ворожі обстріли, презентація першого етапу Трансформації Сил оборони, відкриття першого кластеру переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Яким запам’ятається 1573-й день повномасштабної війни.

Володимир Зеленський у зверненні до Міжурядової конференції Європейського Союзу розповів, що Путіну пропонували зустрітися в будь-якому місці, де можна було б ухвалити реальні рішення для завершення війни, проте він не хоче.

За його словами, Україна обговорювала зі США та Францією можливість зустрічі з Росією на полях G7 за участю всіх демократичних держав. "Учора ми обговорили з Президентом Трампом, що таку зустріч можна було б організувати у США у форматі, у якому Путіну було б значно складніше відмовити принаймні Президенту Трампу", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що якщо Росія відмовиться і від цього шансу, то буде потрібен додатковий тиск.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 15 червня на фронті від початку доби відбулося 192 бойових зіткнення.

Найбільше атак зафіксовано на Покровському, Гуляйпільському та Лиманському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 15 червня – в новині.

Російські окупанти ввечері 15 червня завдали ракетного удару по с. Добренька Берестинського району Харківщини.

За оновленими даними станом на 21:30 було відомо про 7 постраждалих. Серед них двоє дівчат 7 та 10 років.

Спалахнув покинутий будинок, і пошкоджено ще 10 приватних будинків.

Екстрені служби усувають наслідки російського терору.

Україна ініціює термінові засідання Ради Безпеки ООН, а також відповідні кроки в межах ОБСЄ, Ради Європи та ЮНЕСКО через нічну масовану атаку РФ 15 червня.

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Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, внаслідок останніх ударів Росії постраждали Київ, Харків, Дніпро та інші міста.

Подробиці – в новині.

Нові контракти для армії: зарплати, відстрочки, СЗЧ.

15 червня заступник міністра оборони Мстислав Банік представив перший етап Трансформації Сил оборони. LB.ua занотував головне.

Про що йшлося – в нашій новині.

Усі країни Європейського Союзу дійшли згоди щодо відкриття першого кластеру переговорів про вступ України та Молдови.

Йдеться про старт переговорів за ключовим блоком, який охоплює основи процесу вступу, зокрема сферу правосуддя, свободи та фундаментальних прав.

Більше інформації – в новині.

Євросоюз запровадив новий пакет санкцій проти Росії. Під санкції потрапили російський ВПК, тіньовий флот, енергетичний сектор і пропагандисти Кремля, йдеться на сайті Ради ЄС.

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Нові обмеження охоплюють загалом 34 фізичні особи та 47 юридичних осіб. Обмеження мають на меті ще більше послабити російський військово-промисловий комплекс, обмежити доходи РФ завдяки "тіньовому флоту", а також протидіяти дезінформації та гібридним загрозам.

Докладніше – в новині.

США та Іран домовилися про угоду про припинення війни, яка, за словами посередника Пакистану, буде підписана в п'ятницю у Швейцарії.

Про це пише BBC. Президент США Дональд Трамп заявляє, що Ормузька протока буде знову відкрита, а військово-морська блокада Ірану буде припинена.

Докладніше – в новині.

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