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​Уночі Росія атакувала Україну двома "Іскандерами" і 132 безпілотниками

ППО збила 114 ворожих дронів.

​Уночі Росія атакувала Україну двома "Іскандерами" і 132 безпілотниками
Фото: Генштаб

У ніч на 16 червня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області, а також 132 ударним безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Шаталово, Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. 

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 114 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях. 

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