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Сирський: для захисту північного кордону сформують нові частини безпілотних систем

У бригадах тероборони також збільшать безпілотну складову. 

Сирський: для захисту північного кордону сформують нові частини безпілотних систем
Олександр Сирський на нараді
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо стану та готовності резервів Збройних Сил України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Особливу увагу приділили посиленню оборони державного кордону на північному напрямку. Для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Одночасно продовжуємо нарощувати спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку", - розповів Сирський. 

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Головком також заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. Сирський наголосив, що забезпечення підрозділів усім необхідним залишається одним із ключових пріоритетів.

"Окремо акцентував увагу на розвитку сержантського корпусу. Саме сержанти є основою боєздатності підрозділів та важливою ланкою між командиром і військовослужбовцем. Майбутні командири мають зростати насамперед із числа воїнів, які довели свою ефективність у бою, мають лідерські якості, авторитет серед побратимів і високу мотивацію до служби", - зазначив Сирський.

"Також розглянули стан бригад територіальної оборони. Ухвалили принципове рішення щодо масштабування в їхньому складі безпілотної компоненти. Це дозволить суттєво підвищити спроможності підрозділів у веденні розвідки, ураженні противника та захисті визначених районів відповідальності", - додав головком. 

Сирський на нараді
Фото: Генштаб ЗСУ
Сирський на нараді

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