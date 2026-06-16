СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють у наведенні російських ударів по Дружківці

Служба безпеки затримала на Донеччині місцевого жителя, якого підозрюють у співпраці з ФСБ та коригуванні російських ударів по Дружківці.

За даними слідства, чоловіка завербували через його знайому, яка живе в Росії та співпрацює з російськими спецслужбами. Після цього він почав збирати дані про позиції української артилерії, фортифікації та мобільні вогневі групи поблизу прифронтової громади.

СБУ повідомляє, що підозрюваний обходив місцевість, позначав координати на топографічній карті та зберігав зібрані дані у смартфоні для передачі куратору.

Під час затримання в нього вилучили телефон. Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. За цією статтею передбачене довічне ув’язнення з конфіскацією майна.