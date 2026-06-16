​Зеленський сьогодні візьме участь у спецзасіданні "G7 - Україна" в рамках саміту "Великої сімки"

Сьогодні президент Володимир Зеленський сьогодні візьме участь у саміті "Великої сімки" в Евіані. Про це повідомив його прессекретар Сергій Никифоров.

Він розповів, що о 8:55 за місцевим часом президент прибуває на саміт G7. Після короткої зустрічі "на ногах" із президентом Франції Еммануелєм Макроном Зеленський візьме участь у спеціальному засіданні "G7 - Україна".

Далі заплановані двосторонні зустрічі із учасниками саміту: Федеральним канцлером Німеччини, премʼєр-міністром Канади, директоркою-роспорядницею МВФ і премʼєр-міністром Великої Британії.

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Також сьогодні Зеленський візьме онлайн-участь у конференції Reuters Next о 12:45 із відповідями на запитання модератора.

Саміт G7

11 червня президент Франції оголосив список лідерів, запрошених взяти участь у якості гостей під час проведення в Евіані саміту "Великої сімки". До глав держав та урядів США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії і Великої Британії долучаться представники Єгипту, Саудівської Аравії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів та президент України.

За словами Макрона, Зеленський приїде на саміт для "відновлення консенсусу щодо підтримки України". Йдеться про подолання розбіжностей, які виникають між США та європейськими державами щодо урегулювання російсько-української війни.

Окрім України, G7 говоритиме про блокування Ормузької протоки, партнерство півночі та півдня, глобальні політичні та економічні дизбаланси, а також питання кібербезпеки.

Видання Le Figaro раніше писало, що президент США Дональд Трамп і Зеленський візьмуть участь в одній робочій зустрічі саміту G7, а наступного дня президент США повечеряє з Макроном. Йшлося, що президенти США і України "цілком можуть перетнутися в кулуарах" робочої зустрічі у вівторок. Водночас, формальної двосторонньої зустрічі в розкладі Трампа не передбачено.