Згідно зі змінами, максимальний термін перебування на посаді прем'єр-міністра - 8 років.

В Угорщині прийняли поправку до Конституції, яка встановлює максимальний допустимий термін перебування на прем’єрській посаді.

Про це пише "Європейська правда".

За відповідні поправки угорський парламент проголосував 15 червня. Зміни обмежують можливий термін перебування на посаді прем’єр-міністра вісьмома роками – у тому числі з перервами.

Ці зміни стосуватимуться усіх політиків, які обіймали прем’єрську посаду з 2 травня 1990 року – відповідно і експрем’єра Віктора Орбана. Таким чином, його потенційне повернення після 16 років при владі стає неможливим.

У партії Орбана "Фідес" критикують поправки за "персональну упередженість" і "зворотну дію ". Там зазначили, що таких правил немає у жодній з парламентських демократій у Європі.