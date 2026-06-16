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В Угорщині ухвалили поправку до Конституції: Орбан більше не зможе стати прем'єром

Згідно зі змінами, максимальний термін перебування на посаді прем'єр-міністра - 8 років.

В Угорщині ухвалили поправку до Конституції: Орбан більше не зможе стати прем'єром

В Угорщині прийняли поправку до Конституції, яка встановлює максимальний допустимий термін перебування на прем’єрській посаді.

Про це пише "Європейська правда"

За відповідні поправки угорський парламент проголосував 15 червня. Зміни обмежують можливий термін перебування на посаді прем’єр-міністра вісьмома роками – у тому числі з перервами. 

Ці зміни стосуватимуться усіх політиків, які обіймали прем’єрську посаду з 2 травня 1990 року – відповідно і експрем’єра Віктора Орбана. Таким чином, його потенційне повернення після 16 років при владі стає неможливим. 

У партії Орбана "Фідес" критикують поправки за "персональну упередженість" і "зворотну дію ". Там зазначили, що таких правил немає у жодній з парламентських демократій у Європі. 

  • Орбана переобрали лідером партії “Фідес” попри історичну поразку на виборах. На партійному з’їзді Орбан балотувався без конкурентів. "Проти" не проголосував ніхто, втім вісім делегатів утрималися.
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