Качка заявив, що не бачить ризиків блокування Угорщиною вступу України до ЄС

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що не бачать ризиків того, що Угорщина почне знову створювати перешкоди на шляху України в ЄС, вимагаючи поступок у питанні прав угорської меншини.

Про це передає "Європейська правда", цитуючи Тараса Качку перед міжурядовою конференцією для відкриття першого переговорного кластера у Люксембурзі.

Качка зазначив, що в переговорах з Угорщиною вдалося досягнути того, що уся політика по національних меншинах буде цілісною.

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"Угорщина приєдналася до плану заходів щодо національних меншин, який підтверджує, що наше законодавство по національних меншинах в частині закону про національні меншини 2022-го року, законодавство про освіту, яке схвалювалося з 2015-го року і далі розвивається, законодавство про мови, яке теж з 2022-го розвивається, є цілком прийнятним", – додав він.

За його словами, Україна не бачить ніяких негативних сценаріїв з Угорщиною.

"І взагалі ми вважаємо, що угорська меншина в Україні повністю користується своїми правами, живе і утверджує свою ідентичність в рамках українського публічного правопорядку. Тому ми не бачимо ані фактичних, ані правових проблем і взагалі сподіваємось на конструктивний діалог з угорським урядом на майбутнє", – сказав віцепрем’єр.

Також Качка повідомив, що Україна розраховує на рух з відкриттям решти кластерів у межах кількох тижнів.