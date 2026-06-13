Орбана переобрали лідером партії “Фідес” попри історичну поразку на виборах

На партійному з’їзді Орбан балотувався без конкурентів. "Проти" не проголосував ніхто, втім вісім делегатів утрималися.

Віктор Орбан зберіг посаду лідера угорської партії “Фідес”, попри історичну поразку на парламентських виборах у квітні та зростання невдоволення всередині партії, пише Bloomberg.

На партійному з’їзді в Будапешті Орбан балотувався без конкурентів і отримав 729 голосів делегатів. Проти не проголосував ніхто, ще вісім делегатів утрималися. Це засвідчило, що експрем’єр, який очолював уряд Угорщини 16 років, досі зберігає контроль над “Фідес”.

Водночас позиції партії серед виборців різко ослабли. За даними останніх опитувань, партія “Тиса” прем’єра Петера Мадяра має майже утричі більшу підтримку, ніж “Фідес”. Reuters наводить дані, за якими підтримка “Фідес” впала до 17%, тоді як “Тиса” має 55%.

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У виступі на з’їзді Орбан визнав відповідальність за стратегічні помилки, які призвели до поразки, але заявив, що саме він має очолити відновлення партії. Він назвав Мадяра «намісником», який, за його словами, служить західним інтересам, і звинуватив нову владу в підриві суверенітету Угорщини.

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Мадяр раніше в суботу заявив, що уряд Орбана нібито таємно просував план створення табору для мігрантів на заході Угорщини — попри багаторічну антиміграційну риторику “Фідес”. Йдеться про село Вітньєд, де ще у 2024 році плани розміщення сотень шукачів притулку викликали протести з боку політиків у сусідній Австрії.

Ця історія може посилити напругу всередині “Фідес”, частина прихильників якої сприймає можливий міграційний проєкт як суперечність між публічною позицією Орбана та реальними діями його уряду.