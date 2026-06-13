У вечірньому зверненні 13 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Євросоюз підтвердив готовність відкрити перший кластер у межах перемовин про вступ України до ЄС.

“Готуємося вже зараз до дипломатичних подій наступного тижня. Має бути дуже активною, починаючи з понеділка. Євросоюз підтвердив готовність відкрити перший кластер. Це дає новий рух нашим перемовинам про вступ України в Європейський Союз. Ми зробили абсолютно все для цього прогресу”, – сказав Зеленський.

За його словами, Україна готова до відкриття шести кластерів.

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“Ми розраховуємо, що цього літа ми зможемо досягти більших результатів для нашої інтеграції в Європейський Союз. Принаймні з нашого боку не буде жодних затягувань. І важливо, дуже важливо, щоб партнери теж відчували повне значення цього процесу”, – сказав президент.

Він додав, що, враховуючи довготривалі наміри Росії, те, що зараз російські бази будуються поблизу Європи вже навіть там, де військових баз не було у радянський час, – це точно свідчить, що без України, без наших спроможностей і нашого досвіду Європі може бути надзвичайно складно.

“Безпекові виклики від Росії не на рік і не на п'ять років. Росія обрала довготривалу, антиєвропейську, антидемократичну стратегію і під нею будує свою політику. Нічого іншого з Москви не чутно, хіба що вони намагаються підкупити тих чи інших політиків тими чи іншими вигодами. Але не заради миру, а заради того, щоб ці політики просто продали Росії інтереси своїх націй та спільні інтереси Європи”, – сказав президент.

Зеленський зауважив, що серед усіх європейських націй, які вже приєднались до Європейського Союзу чи які бачать для себе таку перспективу, саме Україна віддає заради Європи найбільше.

Він додав, що доля Європи вирішується тут, вирішується в Україні, у цій війні, і у тому, як ця війна завершиться. І чи будуть у Росії після цієї війни ще сили і бажання зазіхати на життя України та інших сусідів, на всю нашу Європу.