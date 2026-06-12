В Раді Європи обговорили повернення депортованих українських дітей

Комітет міністрів Ради Європи розглянув питання щодо депортації українських дітей та підтвердив необхідність їхнього якнайшвидшого повернення.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.

Станом на 1 червня 2026 року верифіковано 20 610 випадків випадків депортації та примусового переміщення дітей.

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"Україна закликала міжнародну спільноту посилити тиск та наполягати на негайному припиненні Росією практики депортацій, наданні повних списків переміщених дітей із відомостями про їхнє місцезнаходження та правовий статус, а також забезпеченні безперешкодного доступу міжнародних організацій до місць їх утримання", - йдеться в повідомленні.

За підсумками засідання Комітет міністрів Ради Європи рішуче засудив незаконне переміщення українських дітей та закликав Росію невідкладно виконати свої міжнародні зобов’язання.

Також Комітет ухвалив рішення провести восени 2026 року спеціальний неформальний обмін думками з державами-медіаторами та міжнародними організаціями, залученими до процесу повернення дітей.

Наступний офіційний розгляд щодо цього питання відбудеться у березні 2027 року.