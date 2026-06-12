У травні 2026 року в Україні зафіксували найбільшу кількість жертв серед цивільного населення за останні чотири роки

У травні в Україні загинуло та зазнало поранень більше цивільних осіб, ніж за останні чотири роки.

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН.

За наявними даними, внаслідок війни з Росією, в Україні у травні загинули щонайменше 274 цивільні особи та 1 763 зазнали поранень.

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«Інтенсифікація бойових дій та все частіше застосування потужної зброї в міських районах призвели до великої кількості загиблих і поранених цивільних осіб по всій країні», - йдеться у звіті.

В Моніторинговій місії зазначили, що у попередні роки кількість жертв навесні та влітку стабільно зростала з місяця в місяць. Показники 2026 року наразі повторюють цю тенденцію, але на значно вищому рівні, ніж у попередні роки.

За їх даними, основною причиною високої кількості жертв у травні стало застосування Росією потужної зброї в міських районах. Переважна більшість жертв припала на підконтрольну Уряду України територію.

Поблизу лінії фронту основною причиною жертв серед цивільних осіб були атаки із застосуванням безпілотників малого радіусу дії. У травні внаслідок застосування таких безпілотників загинули щонайменше 64 цивільні особи та 539 зазнали поранень, що є найвищим показником від початку повномасштабного вторгнення.