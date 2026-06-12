Правоохоронці притягнули до відповідальності за державну зраду ще понад десяток осіб

Підозрювані обіймали керівні посади при окупантах та передавали дані про Сили оборони України.

В Україні задокументували ще понад десяток фактів державної зради лише за два тижні. Фігуранти, які виконували завдання російських спецслужб, займали керівні посади при окупантах та передавали дані про Сили оборони.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

На Черкащині затримали 19-річного чоловіка, який збирав інформацію про працівника ТЦК та СП у Києві та фотографував об’єкт залізничної інфраструктури на Дніпропетровщині, передаючи дані через Telegram і TikTok за винагороду в криптовалюті.

Реклама

На Кіровоградщині 15 років з конфіскацією майна отримав держзрадник, який передавав ворогу фото, відео та геолокації лікарень, енергетичних об’єктів, місць дислокації військових у Кропивницькому та районі. Він також підпалив електропідстанцію на території одного з медичних закладів.

Так само засудили охоронця гіпермаркету за збір даних про техніку, особовий склад та переміщення ЗСУ на Миколаївщині.

На Херсонщині прокурори довели вину зрадника, який захопив водний транспорт місцевих мешканців та рятував окупантів під час наступу ЗСУ, а колаборанта, який у 2022 році добровільно працював інспектором в окупаційному СІЗО, взяли під варту.

До 15 років увʼязнення засуджено експосадовця з Сумщини, який збрехав про пережитий полон та працював на ворога, збираючи на прикордонні персональні дані командирів військових частин та очільників місцевих громад.

Ще двоє військових вже перебувають під вартою: один з них залишив місце служби та передавав координати об'єктів Сил оборони на Дніпропетровщині, а інший після втечі з частини адміністрував Telegram-канал про місця перебування ТЦК у Миколаєві.

До 15 років ув’язнення заочно засуджено колишнього першого заступника командувача ВМС ЗСУ Сергія Єлісєєва, який зрадив державу, дезертирував та сприяв окупації Криму, а 13 років отримав колишній начальник тилу Центру оперативного (бойового) забезпечення ВМС ЗСУ за аналогічні злочини.