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На Херсонщині через атаки РФ одна людина загинула, шестеро поранені

Ворог обстріляв населені пункти Херсонщини реактивною артилерією, мінометною зброєю та БпЛА.  

На Херсонщині через атаки РФ одна людина загинула, шестеро поранені
Фото: Wikimapia

Росіяни вкотре упродовж дня обстріляли населені пункти Херсонської області з артилерії, дронами та з мінометів. Є загибла та поранені серед цивільних.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні відомства.   

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Упродовж 12 червня армія РФ обстрілювала населені пункти Херсонщини артилерію, зокрема реактивною, мінометною зброєю та БпЛА.  

Унаслідок російської агресії одна людина загинула, шестеро поранені. 

Близько 11:00 у Херсоні загинула 73-річна жінка – дрон влучив у її помешкання.  

Троє мешканців Посад-Покровського та один цивільний житель Новорайська отримали поранення різного ступеню.  

Через артилерійській обстріл Комишан постраждав один цивільний. 

Також до лікарні доставлено жительку Антонівки, яка отримала важку травму внаслідок підриву на міні-пелюстці.   

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарські приміщення, сільськогосподарська техніка, службовий та легковий автотранспорт.  

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.

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