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На окупованій Херсонщині водіїв інструктують щодо дій під час атак БПЛА, – “Жовта стрічка”

Росіяни усвідомлюють вразливість власних військових позицій та логістичних маршрутів у регіоні.

На окупованій Херсонщині водіїв інструктують щодо дій під час атак БПЛА, – “Жовта стрічка”
окупанти інструктують водіїв щодо дій під час атак БПЛА
Фото: Жовта стрічка

На тимчасово окупованій території Херсонщини російські військові структури проводять масові інструктажі для водіїв щодо дій у разі атак безпілотників. 

Про це повідомляє рух спротиву Жовта стрічка.

За даними активістів, місцевим мешканцям роздають пам’ятки з правилами поведінки під час можливих ударів БПЛА. У документах містяться базові інструкції щодо дій у разі повітряної небезпеки та атак дронів.

Представники руху зазначають, що сам факт проведення таких заходів свідчить про усвідомлення окупаційною владою вразливості власних військових позицій та логістичних маршрутів у регіоні.

У повідомленні підкреслюється, що подібні інструктажі можуть бути пов’язані зі зростанням загрози ударів по транспортній інфраструктурі та пересуванню техніки на окупованих територіях.

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