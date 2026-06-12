Росіяни усвідомлюють вразливість власних військових позицій та логістичних маршрутів у регіоні.

окупанти інструктують водіїв щодо дій під час атак БПЛА

На тимчасово окупованій території Херсонщини російські військові структури проводять масові інструктажі для водіїв щодо дій у разі атак безпілотників.

Про це повідомляє рух спротиву Жовта стрічка.

За даними активістів, місцевим мешканцям роздають пам’ятки з правилами поведінки під час можливих ударів БПЛА. У документах містяться базові інструкції щодо дій у разі повітряної небезпеки та атак дронів.

Представники руху зазначають, що сам факт проведення таких заходів свідчить про усвідомлення окупаційною владою вразливості власних військових позицій та логістичних маршрутів у регіоні.

У повідомленні підкреслюється, що подібні інструктажі можуть бути пов’язані зі зростанням загрози ударів по транспортній інфраструктурі та пересуванню техніки на окупованих територіях.