На тимчасово окупованій території Херсонщини російські військові структури проводять масові інструктажі для водіїв щодо дій у разі атак безпілотників.
Про це повідомляє рух спротиву Жовта стрічка.
За даними активістів, місцевим мешканцям роздають пам’ятки з правилами поведінки під час можливих ударів БПЛА. У документах містяться базові інструкції щодо дій у разі повітряної небезпеки та атак дронів.
Представники руху зазначають, що сам факт проведення таких заходів свідчить про усвідомлення окупаційною владою вразливості власних військових позицій та логістичних маршрутів у регіоні.
У повідомленні підкреслюється, що подібні інструктажі можуть бути пов’язані зі зростанням загрози ударів по транспортній інфраструктурі та пересуванню техніки на окупованих територіях.