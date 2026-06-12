ЦПД: у Росії скасували авіакосмічний салон "МАКС-2026"

Міжнародний авіакосмічний салон "МАКС", який тривалий час вважався головною авіаційною виставкою росії, виключили з урядового переліку міжнародних виставок продукції військового призначення. Таким чином проведення "МАКС-2026" офіційно скасовано.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Авіасалон проводився кожні два роки ще з початку 1990-х років та був одним із ключових майданчиків для демонстрації досягнень російської авіаційної та космічної галузей. Однак із 2023 року захід не відбувається і переноситься вже четвертий рік поспіль.

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Організатори раніше неодноразово анонсували проведення авіасалону та обіцяли масштабну програму, однак реалізувати ці плани не вдалося.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що однією з причин стало погіршення стану російської авіаційної промисловості на тлі міжнародних санкцій та повномасштабної війни проти України.

Зокрема, цивільне авіабудування у росії продовжує залежати від технологій та комплектуючих іноземного виробництва, а програми імпортозаміщення не дали очікуваних результатів. Крім того, провідні світові авіабудівні компанії припинили співпрацю з російським ринком та не беруть участі у подібних заходах.

У ЦПД вважають, що виключення "МАКСу" з офіційного переліку виставок свідчить про кризові явища в російській авіаційній галузі та неможливість підтримувати імідж технологічної держави через міжнародну ізоляцію.

За оцінкою Центру, скасування "МАКС-2026" фактично означає завершення існування платформи, яка десятиліттями використовувалася для демонстрації можливостей російського авіапрому та просування його продукції на міжнародному рівні.