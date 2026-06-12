ЦПД: РФ запускає програму розселення з аварійного житла на ТОТ, яка не зможе подолати катастрофу

Москва намагається створити брехливу картинку “турботи” про населення ТОТ, при цьому не вирішуючи реальних проблем.

Росія повідомила про запуск програми розселення з аварійного житла на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, зазначаючи, що за цим пафосом стоять мізерні цифри, які ніяк не здатні перекрити масштаби гуманітарної катастрофи на ТОТ.

Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін оголосив, що до кінця 2027 року планується розселити 2 200 людей.

Реклама

Наразі окупанти схвалили заявки на розселення лише для понад 1 200 осіб. “Ці показники виглядають просто нікчемно на тлі сотень тисяч зруйнованих і пошкоджених будинків у Бахмуті, Авдіївці, Покровську, Вугледарі та інших містах, які російська армія буквально стерла з лиця землі”, – зазначили у ЦПД.

“Показово й те, що частина Донецької та Луганської областей перебуває під російською окупацією ще з 2014 року. Увесь цей час житловий фонд там системно деградував, але доля мешканців аварійних будинків у кремлі нікого не хвилювала”, – додали у Центрі.

Зазначається, що ця програма є виключно елементом пропаганди. Таким чином Москва намагається створити брехливу картинку “турботи” про населення ТОТ, при цьому не вирішуючи реальних проблем.