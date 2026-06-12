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РФ маскує військову техніку на окупованих територіях України, – Спротив

Армійські вантажівки намагаються замаскувати під цивільний транспорт, а паливо перевозять за допомогою водовозів та молоковозів.

РФ маскує військову техніку на окупованих територіях України, – Спротив

Російські військові дедалі частіше вдаються до нестандартних способів приховування своєї техніки на тимчасово окупованих територіях України. 

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

За інформацією ЦНС, через постійні удари Сил оборони України окупанти почали масово перефарбовувати військовий транспорт у кольори цивільної техніки.

Зокрема фіксуються випадки, коли армійські вантажівки типу “Урал” намагаються замаскувати під цивільний транспорт, а паливо перевозять за допомогою водовозів, молоковозів та іншої техніки, яка зовні не викликає підозр. 

Таким чином окупанти сподіваються ускладнити виявлення військової логістики та захистити свої маршрути постачання.

“Подібні дії свідчать про серйозні проблеми російської армії з безпечним переміщенням техніки та ресурсів. Якщо раніше окупанти могли відкрито використовувати військові колони, то тепер змушені приховувати їх серед цивільного транспорту через постійну загрозу ударів українських безпілотників”, – додали у Спротиві.

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