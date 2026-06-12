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На фронті вчора пройшов 241 бій. Найбільше зіткнень – на Покровському напрямку

Сили оборони уразили 17 районів зосередження живої сили противника та три артилерійські системи.

На фронті вчора пройшов 241 бій. Найбільше зіткнень – на Покровському напрямку
український військовий
Фото: Генштаб

Розпочалася 1570-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 241 бойове зіткнення. Найбільше боїв відбулося на Покровському, Гуляйпільському, Лиманському напрямках.

Як розповіли у Генштабі, за уточненою інформацією вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 116 авіаційних ударів, скинувши 317 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10104 дрони-камікадзе та здійснив 3528 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 52 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження живої сили противника та три артилерійські системи.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав одного авіаційного удару із застосуванням 3 КАБ, здійснив 55 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Одрадне, Лиман та у бік Колодязного, Охрімівки, Ізбицького.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили дві спроби ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Богуславка та Ківшарівка.

На Лиманському напрямку ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районі Новоселівки та у бік Дробишевого, Озерного, Лимана, Шийківки, Степового. 

На Слов’янському напрямку противник штурмував 11 разів та у районі Закітного та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 11 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Муравка, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Дорожнє, Вільне, Новопавлівка.

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На Олександрівському напрямку противник атакував три рази, у районі Вороного та у бік Олександрограда. 

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 20 атак у районах населених пунктів Рибне, Мирне та у бік Воздвижівки, Гуляйпільського, Чарівного, Староукраїнки, Верхньої Терси.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степногірськ та Малі Щербаки. 

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили одну ворожу атаку в бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також знешкоджено чотири танки, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, вісім наземних робототехнічних комплексів, 2218 безпілотних літальних апаратів, 352 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.
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