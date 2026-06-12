Російські війська вчора втратили 1300 солдатів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1300 солдатів, 4 танки, бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 2 РСЗВ, систему ППО, 8 НРК та 352 одиниці автомобільної техніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 380 120 (+1 300) осіб
- танків – 12 014 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 728 (+1) од.
- артилерійських систем – 43 865 (+78) од.
- РСЗВ – 1 861 (+2) од.
- засоби ППО – 1 417 (+1) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 636 (+8) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 344 869 (+2 218) од.
- крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 105 850 (+352) од.
- спеціальна техніка – 4 280 (+3) од.
Дані уточнюються.