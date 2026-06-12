Російські війська вчора втратили 1300 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.26 орієнтовно склали:

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 380 120 солдатів.

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