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Російські війська вчора втратили 1300 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 380 120 солдатів.

Російські війська вчора втратили 1300 солдатів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1300 солдатів, 4 танки, бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 2 РСЗВ, систему ППО, 8 НРК та 352 одиниці автомобільної техніки.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 380 120 (+1 300) осіб 
  • танків – 12 014 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 728 (+1) од.
  • артилерійських систем – 43 865 (+78) од.
  • РСЗВ – 1 861 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 417 (+1) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 636 (+8) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 344 869 (+2 218) од.
  • крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 105 850 (+352) од.
  • спеціальна техніка – 4 280 (+3) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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