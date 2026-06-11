Головне за четвер, 11 червня: майже 200 боєзіткнень, атака на Запоріжжя, викриття фальсифікаторів у районних ТЦК Тернопільщини

Бойові дії на Донеччині, 199 бойових зіткнень, ворожі обстріли, День Сил безпілотних систем. Яким запам’ятається 1568-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 11 червня на фронті від початку доби відбулося 199 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку зафіксували найбільше ворожих атак - 39.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 11 червня – в новині.

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Увечері 11 червня окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок атаки знеструмлено близько 50 000 споживачів у двох районах міста, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За оновленими даними станом на 22:20 енергетики повернули світло всім споживачам Запоріжжя, повідомили в ОВА. Менше ніж за годину фахівці ліквідували наслідки ворожої атаки.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров закликав до евакуації мешканців тимчасово окупованої території області.

"Ворог надто довго вважав Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Генічеськ своїм глибоким тилом. Надто довго використовував окуповану частину Запорізької та Херсонської областей як логістичний центр для забезпечення своїх військ. Надто довго переконував людей, що окупація назавжди. Сьогодні ситуація змінюється. Сили оборони України системно завдають ударів по військовій інфраструктурі окупантів, їхніх пунктах управління, складах та маршрутах забезпечення", – сказав Федоров.

"І я хочу звернути увагу на головне – чим більше окупанти використовують ТОТ для військових потреб, тим більше ризиків виникає для мирних людей. Саме тому закликаю всіх, хто має таку можливість, не відкладати рішення про виїзд», - наголосив очільник ОВА.

Українські військові під Армянськом на півночі тимчасово окупованого Криму уразили російську колону з близько 50 вантажівок, які перевозили пальне та боєприпаси. Про це розповів командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов в ефірі "Суспільне Студія".

"Через те, що був пошкоджений Чонгарський міст, противник сконцентрував велику кількість вантажівок з військовими вантажами, які рухалися саме через Армянськ. Відповідно, під час нанесення ураження, нам вдалося влучити по вантажівках, які везли паливо і боєприпаси. Там було приблизно 50 машин, і частину з них знищили", - зазначив він.

Філатов також розповів, що Чонгарський міст на тимчасово окупованій території Херсонщини наразі непридатний для руху транспорту через критичні пошкодження. Росіяни наразі намагаються налагодити альтернативні маршрути постачання.

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Більше інформації – в новині.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у травні підрозділи безпілотних систем Сил оборони уразили майже 180 тисяч верифікованих цілей противника — на 12,7% більше, ніж у квітні. Також було знешкоджено близько 4 тисяч російських дронів типу «Шахед», що на 27% більше за показник попереднього місяця, та уражено близько 10 тисяч позицій операторів російських БпЛА.

Сирський також повідомив, що від початку 2026 року українські оператори дронів знешкодили на 12,5 тисяч російських окупантів більше, ніж Росія залучила до своїх збройних сил за цей самий період.

Окремо головнокомандувач відзначив застосування засобів Middle Strike для ураження цілей на оперативно-тактичну глибину. У травні Сили оборони здійснили майже 2 тисячі таких уражень, зокрема по 414 російських штабах, пунктах управління, районах зосередження та інших важливих об’єктах.

За словами Сирського, Росія також активно розвиває безпілотні системи та копіює українські рішення, однак має проблеми з комплектуванням відповідних підрозділів. Від початку року до них за контрактом залучили 14,5 тисячі осіб — близько 21% від річного плану.

Сьогодні в Україні вперше відзначають День Сил безпілотних систем.

Докладніше – в новині.

Військова контррозвідка Служби безпеки та ДБР викрили трьох керівників районних ТЦК Тернопільщини на фальсифікації показників мобілізації у західному регіоні.

За матеріалами справи, посадовці вносили недостовірні дані до електронного реєстру мобілізованих і тим самим штучно завищували їхню кількість у звітних матеріалах. Для цього фігуранти повторно реєстрували дані раніше призваних громадян і подавали їх як нове поповнення лав Збройних Сил України.

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За результатами таких махінацій посадовці створювали видимість виконання мобілізаційних планів замість реального призову військовозобов’язаних. Задокументовано, що тільки на одному із етапів вчинення злочину зловмисники фальсифікували дані на понад 70 призовників.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за чч. 1, 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах). Посадовців відсторонено від виконання службових обов’язків. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 6 років позбавлення волі.

Автобусний рух через пункт пропуску «Шегині – Медика» влітку працюватиме без обмежень, повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Шегині-Медика" - один із найбільш завантажених пунктів пропуску для пасажирського сполучення між двома країнами. Раніше Польща заявляла про намір тимчасово призупинити оформлення автобусів на в’їзд до Польщі через ремонтні роботи.

Після переговорів між Мінрозвитку України та Міністерством внутрішніх справ Польщі вдалось досягнути домовленості і автобусний рух через пункт пропуску «Шегині – Медика» не буде зупинений впродовж літнього сезону навіть під час проведення ремонтних робіт.

У Москві вперше за 23 роки скасували концерт на Червоній площі до дня Росії, передає DW із посиланням на місцеві медіа.

Передбачалося, що на ньому виступатимуть Шаман, Лариса Доліна, Олександр Буйнов та інші музиканти. Концерт перенесли до закритого приміщення на Преображенській площі.

Концерт до дня країни-агресорки на Червоній площі проводився у Росії щорічно з 2003 року.

Нагадаємо, що 9 травня цього року на Червоній площі вперше з 2007 року відбувся парад до дня перемоги без військової техніки.

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