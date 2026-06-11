Сили безпілотних систем ЗСУ – це перший у світі окремий рід безпілотних сил.

В Україні сьогодні, 11 червня, вперше відзначають День Сил безпілотних систем ЗСУ.

Як зазначило Міноборони України, Сили безпілотних систем ЗСУ – це перший у світі окремий рід безпілотних сил.

Зі свого боку, президент Володимир Зеленський зазначив, що без дронів неможливо вже уявити сучасну війну, і українські безпілотні системи успішно працюють на різних рівнях: від виконання завдань на фронті до ураження важливих об’єктів ворога за сотні кілометрів вглиб його території.

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За його даними, саме завдяки точності та майстерності наших операторів втрати Росії вже давно перейшли за 30 тисяч вбитих і поранених на місяць.