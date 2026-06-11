ЦПД: Росія поширює свій вплив у світі через викладачів російської мови

Росія активно використовує заклади вищої освіти для розширення свого впливу у світі.

Центр протидії дезінформації зазначає, що черговим прикладом стало відрядження викладачки Санкт-петербурзького державного університету на Мадагаскар, де вона протягом трьох місяців навчатиме місцевих викладачів російської мови.

Проєкт реалізується в межах угоди між СПбДУ та Державним університетом Антананаріву за підтримки підсанкційного агентства “Африканська ініціатива” – ресурсу, який просуває російську пропаганду в Африці.

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Формально йдеться про освітню співпрацю, однак на практиці такі програми є частиною системної політики кремля із формування мережі лояльних до Росії кадрів за кордоном.

У сучасній Росії система вищої освіти фактично перейшла в режим виконання політичних забаганок Кремля, нівелювавши свою основну функцію – навчання та розвиток науки.

Університети перетворилися на інструмент геополітичної експансії за кордоном, а всередині країни дедалі частіше використовуються як інструмент поповнення армії держави-агресорки.