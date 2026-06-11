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​Війська РФ вбили на Херсонщині людину, і ще 12 – поранили

Серед поранених є дитина.

​Війська РФ вбили на Херсонщині людину, і ще 12 – поранили
Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині, ілюстративне фото

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Херсонську область дронами та артилерією. Окупанти били по житлових кварталах, інфраструктурі. Загинула одна людина, ще 12 – поранені. Серед поранених є дитина.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Інгулець, Борозенське, Тараса Шевченка, Велика Олександрівка, Раківка, Білозерка, Хрещенівка, Софіївка, Нововоскресенське, Львівські Отруби, Томина Балка, Дудчани, Качкарівка, Антонівка, Садове, Зимівник, Зеленівка, Олександрівка, Комишани, Дніпровське, Понятівка, Приозерне, Широка Балка, Новодмитрівка, Придніпровське, Кізомис, Микільське, Вільне, Бургунка, Зорівка, Милове, Михайлівка, Новоберислав, Новокаїри, Осокорівка, Тягинка, Янтарне та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин, автозаправну станцію, стільникову вежу, газопровід,  сільськогосподарське підприємство та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 17 людей. 

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін. 

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