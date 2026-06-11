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​Вчора Сили оборони ліквідували понад 1300 окупантів, по дві ППО та РСЗВ

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 378 820 осіб.

​Вчора Сили оборони ліквідували понад 1300 окупантів, по дві ППО та РСЗВ
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1310 солдатів, 6 танків, 10 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, по 2 РСЗВ та системи ППО, 9 НРК і 326 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це пише Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 378 820 (+1 310) осіб 
  • танків  – 12 010 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 24 727 (+10) од.
  • артилерійських систем  – 43 787 (+74) од.
  • РСЗВ  – 1 859 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 416 (+2) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 628 (+9) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 342 651 (+2 120) од.
  • крилаті ракети  – 4 733 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 105 498 (+326) од.
  • спеціальна техніка – 4 277 (+10) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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