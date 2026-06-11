​Вчора Сили оборони ліквідували понад 1300 окупантів, по дві ППО та РСЗВ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.26 орієнтовно склали:

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1310 солдатів, 6 танків, 10 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, по 2 РСЗВ та системи ППО, 9 НРК і 326 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 378 820 осіб.

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