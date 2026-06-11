Окупанти поскаржились на нічну атаку по ще кількох мостах між Херсонщиною та Кримом

Вранці 11 червня гауляйтер Херсонщина Сальдо поскаржився на атаку по ще кількох мостах між Херсонщиною та Кримом.

За його словами, сьогодні вночі були атаковані мости через Північно-Кримський канал у районі Преображенки та Мирного, автомобільний міст у напрямку Перекоп — Армянськ, а також міст у районі населеного пункту Ставки.

Гауляйтер стверджує, що, за попередньою інформацією, є пошкодження. Стан конструкцій уточнюється.

Нагадаємо, що напередодні був атакований міст між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Рух там був відновлений по одній смузі у реверсивному режимі.

Ще раніше, 9 червня, вдруге був атакований Чонгарський міст. Згодом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Чонгарський міст знищено.

До цього командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді повідомив, російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України. За його даними, на цих логістичних шляхах за останні два тижні вантажний трафік скоротився на 71%.