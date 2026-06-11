ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський затвердив нову Концепцію боротьби з тероризмом в Україні

У документі назвали найбільші загрози, а Росію вказали як державу-агресорку.

Зеленський затвердив нову Концепцію боротьби з тероризмом в Україні
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 11 червня підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО «Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні». 

Як ідеться на сайті глави держави, попередній документ зразка 2019 року визнали таким, що втратив чинність.

Оновлена Концепція враховує сучасні безпекові виклики, досвід відсічі повномасштабній агресії Російської Федерації та європейські й євроатлантичні прагнення України. 

Реклама

Контроль за виконанням рішення поклали на Секретаря РНБО.

Відповідно до концепції, найбільшу загрозу національній безпеці становить терористична діяльність збройних формувань РФ. Росія визначена як держава-агресор та держава-терорист, яка використовує гібридні методи війни.

Як ідеться у тексті концепції, головними зовнішніми чинниками загроз є:

  • цілеспрямовані удари ракетами та безпілотними системами по цивільних об'єктах, енергетиці, транспортній та портовій інфраструктурі;
  • системні кібератаки на критичну інформаційну інфраструктуру та ланцюги постачання;
  • спеціальні інформаційні операції, спрямовані на провокування екстремізму, підрив міжнародної підтримки України та легітимізацію кремлівського режиму;
  • вербування осіб (зокрема дітей) для диверсій і терактів на території України;
  • активність міжнародних терористичних організацій, використання новітніх фінансових інструментів (криптовалюти, електронні гроші, нелегальні платіжні системи) для фінансування тероризму.

Серед внутрішніх вразливостей у концепції назвали розташування частини об'єктів критичної інфраструктури в зонах бойових дій або на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), прогалини у законодавчому регулюванні виявлення та блокування терористичного контенту в інтернеті, а також поширення анонімних погроз про мінування та теракти і зростання незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки.

Координатором усіх антитерористичних заходів у державі визначили Антитерористичний центр при Службі безпеки України.

Україна має також повністю адаптувати профільне законодавство до права ЄС та стандартів НАТО, підвищити координації між відомствами, а також залучити приватний сектор до захисту інфраструктури.

Фінансування заходів Концепції буде з державного бюджету, а також за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги від західних партнерів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies