Зеленський затвердив нову Концепцію боротьби з тероризмом в Україні

У документі назвали найбільші загрози, а Росію вказали як державу-агресорку.

Президент України Володимир Зеленський 11 червня підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО «Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні».

Як ідеться на сайті глави держави, попередній документ зразка 2019 року визнали таким, що втратив чинність.

Оновлена Концепція враховує сучасні безпекові виклики, досвід відсічі повномасштабній агресії Російської Федерації та європейські й євроатлантичні прагнення України.

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Контроль за виконанням рішення поклали на Секретаря РНБО.

Відповідно до концепції, найбільшу загрозу національній безпеці становить терористична діяльність збройних формувань РФ. Росія визначена як держава-агресор та держава-терорист, яка використовує гібридні методи війни.

Як ідеться у тексті концепції, головними зовнішніми чинниками загроз є:

цілеспрямовані удари ракетами та безпілотними системами по цивільних об'єктах, енергетиці, транспортній та портовій інфраструктурі;

системні кібератаки на критичну інформаційну інфраструктуру та ланцюги постачання;

спеціальні інформаційні операції, спрямовані на провокування екстремізму, підрив міжнародної підтримки України та легітимізацію кремлівського режиму;

вербування осіб (зокрема дітей) для диверсій і терактів на території України;

активність міжнародних терористичних організацій, використання новітніх фінансових інструментів (криптовалюти, електронні гроші, нелегальні платіжні системи) для фінансування тероризму.

Серед внутрішніх вразливостей у концепції назвали розташування частини об'єктів критичної інфраструктури в зонах бойових дій або на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), прогалини у законодавчому регулюванні виявлення та блокування терористичного контенту в інтернеті, а також поширення анонімних погроз про мінування та теракти і зростання незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки.

Координатором усіх антитерористичних заходів у державі визначили Антитерористичний центр при Службі безпеки України.

Україна має також повністю адаптувати профільне законодавство до права ЄС та стандартів НАТО, підвищити координації між відомствами, а також залучити приватний сектор до захисту інфраструктури.

Фінансування заходів Концепції буде з державного бюджету, а також за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги від західних партнерів.