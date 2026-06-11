Міністри оборони України і Франції обговорили пришвидшення закупівлі радарів

Міністри оборони України і Франції Михайло Федоров та Катрін Вотрен під час розмови обговорили постачання радарів і ракет для української ППО.

«Один із важливих напрямів співпраці — пришвидшення закупівлі радарів. Вони є критично важливим складником протиповітряної оборони та підвищують ефективність виявлення повітряних загроз», - заявив Федоров.

Також міністри приділили увагу ракетам Aster-30, які є одним із термінових пріоритетів для посилення української ППО, та зосередилися на розвитку співпраці для посилення антибалістичного захисту України.

«Окремо обговорили перспективи локалізації виробництва французького озброєння в Україні та реалізацію спільних оборонно-промислових проєктів», - додав Федоров.