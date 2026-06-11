Міністри оборони України і Франції обговорили пришвидшення закупівлі радарів

Міністри оборони України і Франції Михайло Федоров та Катрін Вотрен під час розмови обговорили постачання радарів і ракет для української ППО.
«Один із важливих напрямів співпраці — пришвидшення закупівлі радарів. Вони є критично важливим складником протиповітряної оборони та підвищують ефективність виявлення повітряних загроз», - заявив Федоров.
Також міністри приділили увагу ракетам Aster-30, які є одним із термінових пріоритетів для посилення української ППО, та зосередилися на розвитку співпраці для посилення антибалістичного захисту України.
«Окремо обговорили перспективи локалізації виробництва французького озброєння в Україні та реалізацію спільних оборонно-промислових проєктів», - додав Федоров.
- Україні терміново потрібні ракети до систем ППО, аби перехоплювати російську балістику. Якщо Сили оборони знайшли спосіб збивати «шахеди» та інші типи російських дронів, то із балістичним озброєнням ситуація складна.
- Ключовою системою, яка здатна успішно впоратися з російськими ракетами, є Patriot-и, але через війну на Близькому Сході США, які є ключовим постачальником таких систем і ракет до них, переключили свою увагу з України.
- Тепер також з’явилася тривожна заява американської компанії Lockheed Martin, яка виробляє ракети до Patriot. Фірма повідомила, що не може гарантувати союзникам США чіткі терміни поставок ракет до систем протиповітряної оборони.