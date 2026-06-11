Міноборони: Brave1 Dataroom уже використовують понад 100 компаній для розробки військових AI-рішень

Понад 100 українських компаній отримали доступ до Brave1 Dataroom і вже використовують платформу для навчання моделей штучного інтелекту у військовій сфері, повідомило Міністерство оборони.

Brave1 Dataroom — це захищене середовище зі структурованими наборами реальних даних для валідації, тренування та донавчання AI-рішень. Зокрема, йдеться про візуальні та теплові датасети повітряних цілей, зібрані в реальних умовах.

Один із головних напрямів роботи — розвиток технологій автоматичного виявлення та перехоплення російських дронів, зокрема «Шахедів». Компанії тренують моделі на даних про різні типи повітряних цілей, зафіксованих у різну погоду, час доби та з різних сенсорів.

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У Міноборони зазначають, що використання реальних даних має підвищити точність розпізнавання цілей, скоротити час реагування та покращити роботу автономних дронів-перехоплювачів.

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За даними відомства, системи на базі ШІ та комп’ютерного зору вже застосовуються на фронті для автономного наведення дронів, навігації без GPS під час дії РЕБ, аналізу розвідданих, виявлення замаскованої техніки й живої сили, управління автономними вогневими точками та прогнозування дій противника в системі DELTA.

Міноборони також заявило, що держава розширює співпрацю з українськими та іноземними компаніями, аби оснастити всі дрони на передовій машинним зором і штучним інтелектом.