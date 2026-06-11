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СБУ заочно повідомила співробітнику ГРУ про підозру у вербуванні дітей для терактів в Одесі

Служба безпеки задокументувала злочини громадянина Росії Артема Шмуля.

СБУ заочно повідомила співробітнику ГРУ про підозру у вербуванні дітей для терактів в Одесі
Російський спецслужбіст давав агентам “тестові” завдання.

СБУ заочно повідомила про підозру співробітнику ГРУ РФ, який вербував українських дітей для диверсій і терактів в Одесі.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Служба безпеки задокументувала злочини громадянина Росії Артема Шмуля – співробітника російської воєнної розвідки, який вербував неповнолітніх для вчинення терактів в Одесі.

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Співробітники СБУ викрили 4-х його агентів у травні 2024 року на спробі підпалу двох військових авто в обласному центрі.

Як з’ясувало розслідування, замовлення російського спецслужбіста виконувала група завербованих ним одеситів віком від 13 до 18 років.

У поле зору Шмуля вони потрапили під час пошуку “легких заробітків” у Телеграм-каналах. За обіцянку швидких “підробітків” фігуранти погодилися займатися підпалами авто Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці у портовому місті.

Встановлено, що за інструкцією російського “грушника” юнаки знищили вантажівку Нацгвардії та релейну шафу на залізничній колії. Також вони фіксували загоряння на телефонні камери для “звіту” перед Шмулем, з яким контактували у месенджерах.

Перед виконанням цих завдань російський спецслужбіст давав агентам “тестові” завдання. Зокрема, змусив їх до розповсюдження провокативних листівок вулицями Одеси.

Під час обшуків у затриманих вилучено антиукраїнську наочність та смартфони із доказами роботи на ГРУ.

Слідчі СБУ кваліфікували їхні злочини за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Наразі Служба безпеки заочно повідомила про підозру Артему Шмулю. Його дії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (організація терористичного акту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати.

Розслідування проводили співробітники Управління СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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