Конституція буде жити, тому що це є воля українського народу, зазначив спікер.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до міжнародних партнерів із закликом і далі підтримувати Україну та протидіяти країні-агресору.

Про це голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив із парламентської трибуни.

«Україна — це не земля, яку придумав Ленін, а це велика держава, великий народ своєю понад тисячолітньою історією державотворення», — наголосив спікер, додавши, що нині український народ переживає, можливо, один із найскладніших етапів свого життя.

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Він також нагадав, що цьогоріч відзначається 30-та річниця Конституції та 35-та річниця незалежності.

Стефанчук наголосив, перша Конституція була написана в Україні 1710 року Пилипом Орликом, а чинний Основний Закон ухвалили у Верховній Раді 30 років тому.

«Конституція буде, буде жити, тому що це є воля українського народу», — сказав спікер, попросивши депутатів підтримати відповідну постанову.