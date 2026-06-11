За добу в Україні потонули чотири людини, серед них двоє дітей

У Житомирській області з річки Уж у Коростені водолази витягнули тіло 31-річного чоловіка.

Про це повідомили у ДСНС.

За словами очевидців, він відпочивав із дружиною на березі водойми та вирішив скупатися, але незабаром зник із поля зору.

Реклама

Рятувальникам на човні не вдалося знайти чоловіка. Його тіло на відстані 6 метрів від берега та на глибині 2 метрів виявили водолази Коростенської міської комунальної рятувальної служби на воді.

Окрім того, у селищі Ямпіль, що на Хмельниччині, потонули бабуся та її онучка.

Рятувальники виявили на березі водойми тіло жінки 1962 року народження, яке з води дістали місцеві жителі. За допомогою човна надзвичайники обстежили водойму та виявили тіло дівчинки 2014 року народження.

Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці.