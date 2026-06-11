Стало відомо про ще двох поранених мешканців Херсона

До медиків звернулися двоє мешканців Херсону, які вчора ввечері потрапили під російський обстріл у Корабельному районі міста.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
78-річний чоловік отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також контузію. Йому нині надають необхідну допомогу.
Також постраждала 75-річна жінка. У неї діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми й акубаротравму.
Медики надали потерпілій допомогу на місці, від подальшої госпіталізації жінка відмовилась.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала Херсонську область дронами та артилерією. Окупанти били по житлових кварталах, інфраструктурі. Загинула одна людина, ще 12 – поранені. Серед поранених є дитина.