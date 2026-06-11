Стало відомо про ще двох поранених мешканців Херсона

Вони потрапили під обстріл росіян у Корабельному районі міста.

До медиків звернулися двоє мешканців Херсону, які вчора ввечері потрапили під російський обстріл у Корабельному районі міста.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

78-річний чоловік отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також контузію. Йому нині надають необхідну допомогу.

Також постраждала 75-річна жінка. У неї діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми й акубаротравму.

Медики надали потерпілій допомогу на місці, від подальшої госпіталізації жінка відмовилась.