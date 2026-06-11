Ворог за добу вбив 1 і поранив 15 мешканців Сумщини

Внаслідок ударів ворога за минулу добу на території Сумщини 1 людина загинула, також 15 людей постраждали від ворожих обстрілів, повідомляє ОВА.
У Зноб-Новгородській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА загинула 67-річна жінка, постраждали двоє дітей. За попередніми даними, це 3-річний хлопчик і 4-річна дівчинка.
У Ворожбянській громаді внаслідок скиду вибухівки з дрона поранено 57-річного чоловіка.
У Білопільській громаді внаслідок удару БпЛА поранені жінки віком 39, 66 і 70 років.
У Сумській громаді внаслідок ворожого обстрілу поранено 65-річного чоловіка. Також внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали жінки віком 37, 38, 69 років та 62-річний чоловік.
У Середино-Будській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждав 60-річний чоловік.
У Садівській громаді внаслідок атаки БпЛА постраждала 63-річна жінка.
У Шосткинській громаді внаслідок удару російського БпЛА постраждав 32-річний чоловік.
У Конотопській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника постраждала 42-річна жінка.
Протягом доби, з ранку 10 червня до ранку 11 червня 2026 року, російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 33 населених пунктах у 17 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Садівська
- Миколаївська сільська
- Юнаківська
- Краснопільська
- Білопільська
- Ворожбянська
- Глухівська
- Есманьська
- Шалигинська
- Середино-Будська
- Шосткинська
- Зноб-Новгородська
- Свеська
- Кролевецька
- Конотопська
- Великописарівська.
Ворог застосовував артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Ворожбянській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Білопільській громаді пошкоджено приміщення магазину, приватний житловий будинок;
- у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено транспортні засоби, нежитлові приміщення;
- у Сумській громаді пошкоджено об’єкт залізничної інфраструктури, об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлові будівлі, багатоквартирні житлові будинки, легкові автомобілі;
- у Зноб-Новгородській громаді знищено приватний житловий будинок, легковий автомобіль, пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлове приміщення;
- у Шалигинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Свеській громаді пошкоджено легкові автомобілі;
- у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлове приміщення, вантажні автомобілі;
- у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, приватні житлові будинки;
- у Краснопільській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
- у Конотопській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватне домоволодіння;
- в Есманьській громаді знищено приватні житлові будинки.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 15 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 22 години 27 хвилин.
- Росіяни вранці вдарили по Конотопу. Був приліт по цивільній інфраструктурі. Є постраждалі. Загинула жінка 1984 року, яка працювала прибиральницею. Постраждали четверо цивільних.