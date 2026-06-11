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Ворог за добу вбив 1 і поранив 15 мешканців Сумщини

Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

Ворог за добу вбив 1 і поранив 15 мешканців Сумщини
Фото: unn.ua

Внаслідок ударів ворога за минулу добу на території Сумщини 1 людина загинула, також 15 людей постраждали від ворожих обстрілів, повідомляє ОВА. 

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА загинула 67-річна жінка, постраждали двоє дітей. За попередніми даними, це 3-річний хлопчик і 4-річна дівчинка.

У Ворожбянській громаді внаслідок скиду вибухівки з дрона поранено 57-річного чоловіка.

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У Білопільській громаді внаслідок удару БпЛА поранені жінки віком 39, 66 і 70 років.

У Сумській громаді внаслідок ворожого обстрілу поранено 65-річного чоловіка. Також внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали жінки віком 37, 38, 69 років та 62-річний чоловік.

У Середино-Будській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждав 60-річний чоловік.

У Садівській громаді внаслідок атаки БпЛА постраждала 63-річна жінка.

У Шосткинській громаді внаслідок удару російського БпЛА постраждав 32-річний чоловік.

У Конотопській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника постраждала 42-річна жінка.

Протягом доби, з ранку 10 червня до ранку 11 червня 2026 року, російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 33 населених пунктах у 17 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

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Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Садівська
  • Миколаївська сільська
  • Юнаківська
  • Краснопільська
  • Білопільська
  • Ворожбянська
  • Глухівська
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Середино-Будська
  • Шосткинська
  • Зноб-Новгородська
  • Свеська
  • Кролевецька
  • Конотопська
  • Великописарівська.

Ворог застосовував артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Ворожбянській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Білопільській громаді пошкоджено приміщення магазину, приватний житловий будинок;
  • у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено транспортні засоби, нежитлові приміщення;
  • у Сумській громаді пошкоджено об’єкт залізничної інфраструктури, об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлові будівлі, багатоквартирні житлові будинки, легкові автомобілі;
  • у Зноб-Новгородській громаді знищено приватний житловий будинок, легковий автомобіль, пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлове приміщення;
  • у Шалигинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Свеській громаді пошкоджено легкові автомобілі;
  • у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлове приміщення, вантажні автомобілі;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, приватні житлові будинки;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
  • у Конотопській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватне домоволодіння;
  • в Есманьській громаді знищено приватні житлові будинки.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 15 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 22 години 27 хвилин.

  • Росіяни вранці вдарили по Конотопу. Був приліт по цивільній інфраструктурі. Є постраждалі. Загинула жінка 1984 року, яка працювала прибиральницею. Постраждали четверо цивільних.
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