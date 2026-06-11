Сирський: у травні українські підрозділи безпілотних систем уразили майже 180 тисяч цілей РФ

Це на 12,7% більше, ніж у квітні.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна зберігає перевагу над Росією за напрямком FPV-дронів у співвідношенні 1,5 до 1, і протягом останніх місяців ця перевага зростає.

За його словами, у травні підрозділи безпілотних систем Сил оборони уразили майже 180 тисяч верифікованих цілей противника — на 12,7% більше, ніж у квітні. Також було знешкоджено близько 4 тисяч російських дронів типу «Шахед», що на 27% більше за показник попереднього місяця, та уражено близько 10 тисяч позицій операторів російських БпЛА.

Сирський також заявив, що від початку 2026 року українські оператори дронів знешкодили на 12,5 тисяч російських окупантів більше, ніж Росія залучила до своїх збройних сил за цей самий період.

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За словами головнокомандувача, у травні наземні роботизовані комплекси виконали 12,5 тисячі завдань, зокрема у фронтовій логістиці, доставці боєприпасів і провізії, а також евакуації поранених. Водночас з початку року є проблеми із забезпеченням і постачанням таких систем, що стримує масштабування їхнього застосування.

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Окремо головнокомандувач відзначив застосування засобів Middle Strike для ураження цілей на оперативно-тактичну глибину. У травні Сили оборони здійснили майже 2 тисячі таких уражень, зокрема по 414 російських штабах, пунктах управління, районах зосередження та інших важливих об’єктах.

За словами Сирського, Росія також активно розвиває безпілотні системи та копіює українські рішення, однак має проблеми з комплектуванням відповідних підрозділів. Від початку року до них за контрактом залучили 14,5 тисячі осіб — близько 21% від річного плану.