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FT: Україна створила дешеву альтернативу ракетам Patriot. Старт масового виробництва може початись у серпні

Компанія Fire Point заявила, що успішно випробував ракети класу «земля — повітря».

FT: Україна створила дешеву альтернативу ракетам Patriot. Старт масового виробництва може початись у серпні
ракета FP-7.x
Фото: Fire Point

Український виробник озброєння Fire Point повідомив, що минулого тижня провів перше льотне випробування свого протиракетного перехоплювача FP-7.x. Співзасновник компанії Денис Штілерман в інтерв’ю Financial Times назвав його «доволі успішним».

У Fire Point кажуть, що FP-7.x призначений для протидії російським балістичним ракетам і дронам за значно нижчою ціною, ніж західні системи, зокрема Patriot від Lockheed Martin та франко-італійська SAMP-T. У перспективі такі ракети можна буде виробляти у значно більших кількостях.

Масове виробництво ракети може початися в серпні, сказав Штілерман. Це залежить від постачання інфрачервоної головки самонаведення, яку Fire Point сподівається отримати від німецької Diehl Defence. Готові ракети, за його словами, можуть бути доступні у 2027 році.

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Решта елементів системи ППО Freyja — зокрема радари для виявлення й супроводу цілей, а також система командування та управління — мають надійти від європейських партнерів.

Fire Point відмовилася підтверджувати чи заперечувати, з ким саме працює. Водночас європейські та українські посадовці кажуть, що компанія вела переговори з німецькою Hensoldt і Thales щодо радарів, з італійською Leonardo — щодо радарів супроводу й захоплення цілей, а з норвезькою Kongsberg — щодо технологій командування та управління.

«Завершення цього залежить від швидкості наших західних партнерів і від того, коли вони почнуть рухатися», — сказав Штілерман.

За словами Штілермана, його перехоплювач коштує 700 тисяч доларів, тоді як ракета Patriot PAC-3 — 3,8 млн доларів, згідно з бюджетними оцінками армії США на 2026 рік. Він додав, що Fire Point зможе виробляти по три ракети на день, починаючи з серпня, і зберігати їх до встановлення головки самонаведення.

Видання зазначає, що швидкі темпи виробництва в Україні порівняно із західними країнами значною мірою стали можливими завдяки воєнній економіці, яка пришвидшує військове виробництво.

«Сьогодні ми, ймовірно, маємо найменш бюрократичний підхід до виробництва будь-чого в аерокосмічній сфері», — сказав Штілерман.

Штілерман заявив, що висота ураження FP-7.x становить 25 км — приблизно як у Patriot. За його словами, ракету, як і PAC-3, розробили достатньо швидкою для перехоплення балістичних ракет.

На відміну від Patriot, який наводиться за допомогою передових наземних радарів, FP-7.x має радіолокаційне наведення, але на «останній милі» використовує теплову головку самонаведення, заявив представник Fire Point. 

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