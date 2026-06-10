На Запоріжжі затримали жінку, яка збиралася "підключити" росіян до вуличних камер відеоспостереження

Контррозвідка Служби безпеки викрила у Запорізькій області агентку російської воєнної розвідки (ГРУ).

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Затриманою виявилася бухгалтерка місцевого агропідприємства. Жінка збиралася надати російським спецслужбістам віддалений доступ до камер зовнішнього спостереження, розміщених на фасаді її підприємства за 10 км від передової.

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Відеопристрої транслювали зображення одного із автошляхів, який Сили оборони використовують для перевезення вантажів на фронт. Тож у такий спосіб росіяни сподівалися в режимі онлайн відстежувати переміщення українських військових і планувати по них комбіновані атаки.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентку і затримали її в лютому 2026 року на робочому місці, коли вона готувала до відправки в Росію паролі дистанційного підключення до камер.

"Зв'язковим" агентки виявився її син, який вже тривалий час проживає в одній з країн Євросоюзу, але працює на російське ГРУ. За матеріалами справи, саме через нього росіяни завербували жінку і доручили їй знайти способи для коригування ударів по ЗСУ.

Встановлено, що бухгалтерка мала повний доступ до камер зовнішнього спостереження свого підприємства і запропонувала російській спецслужбі використовувати їх як "відеопастки". Крім цього, агентка додатково обходила місцевість, щоб виявити і передати ворогу геолокації Сил оборони, які задіяні в боях на передовій.

Під час обшуків у затриманої вилучено засоби зв’язку та чорнові записи із доказами її шпигунської активності. Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також слідчі СБУ заочно повідомили про підозру її сину, який переховується за кордоном.