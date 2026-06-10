Сили оборони ліквідували ще 1190 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1 190 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 377 510 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 377 510 (+1 190) осіб / persons
- танків – 12 004 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 717 (+7) од.
- артилерійських систем – 43 713 (+74) од.
- РСЗВ – 1 857 (+6) од.
- засоби ППО – 1 414 (+3) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 619 (+5) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 340 531 (+2 204) од.
- крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 105 172 (+376) од.
- спеціальна техніка – 4 267 (+4) од.
Дані уточнюються.