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Російські безпілотники атакували Херсон: четверо людей постраждало

Влучання зафіксували в двох районах міста.

Російські безпілотники атакували Херсон: четверо людей постраждало
Фото: nikvesti.com

Ввечері 9 червня росіяни атакували Херсон безпілотниками. В Корабельному та Центральному районах міста постраждали четверо людей.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Внаслідок дронового удару по Корабельному районі постраждала 58-річна жінка. У неї — вибухова та закрита черепно-мозкова травми, а також контузія. Жінку госпіталізували у стані середньої важкості.

 У Центральному районі міста  під удар потрапили троє херсонців. У чоловіків 40 та 52 років діагностували вибухові травми, контузії, а також гостру реакцію на стрес. 

Поранення дістала також 63-річна жінка. Вона отримала вибухову травму та осколкові поранення ніг.

  • Контррозвідка Служби безпеки зібрала доказову базу на російських військових, які прицільно використовують ударні дрони проти цивільних мешканців Херсона.
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