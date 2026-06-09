Російські безпілотники атакували Херсон: четверо людей постраждало

Влучання зафіксували в двох районах міста.

Ввечері 9 червня росіяни атакували Херсон безпілотниками. В Корабельному та Центральному районах міста постраждали четверо людей.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Внаслідок дронового удару по Корабельному районі постраждала 58-річна жінка. У неї — вибухова та закрита черепно-мозкова травми, а також контузія. Жінку госпіталізували у стані середньої важкості.

У Центральному районі міста під удар потрапили троє херсонців. У чоловіків 40 та 52 років діагностували вибухові травми, контузії, а також гостру реакцію на стрес.

Поранення дістала також 63-річна жінка. Вона отримала вибухову травму та осколкові поранення ніг.