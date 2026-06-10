Головне за вівторок, 9 червня: 180 боєзіткнень, атаки на Харків, виведення з ладу Чонгарського моста, декларація NB8

Бойові дії на Донеччині, 180 бойових зіткнень, ворожі обстріли, ухвалення закону про оподаткування доходів із цифрових платформ, 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації . Яким запам’ятається 1567-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 9 червня на фронті від початку доби відбулося 180 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку росіяни атакували найбільше. Там зафіксували 27 боїв.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 9 червня – в новині.

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Росіяни впродовж дня атакували Харків дронами.

Постраждали щонайменше п'ятеро людей.

Чонгарський міст повністю вивели з ладу, рух на ньому окупанти перекрили на тривалий час.

Про це повідомив 1-й окремий штурмовий полк ім. Дмитра Коцюбайла Сухопутних військ ЗСУ.

«Повторне ураження Чонгарського мосту в ніч проти 9 червня — результат спільної та злагодженої роботи Центру мультидоменних операцій «Фаланга», 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла та 475 ОШП «CODE 9.2». Операцію реалізовано українськими дронами FP-2. Першим ударом 7 червня ми пошкодили полотно в одному напрямку. Тепер цей важливий логістичний шлях повністю виведено з ладу. Результат — рух перекрито на тривалий час», - ідеться в дописі полку на фейсбук-сторінці.

Військові запевнили, що бачать всі пересування та повністю контролюють ремонтні роботи росіян.

Сьогодні, 9 червня, Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ. Йдеться про документ №15111-д.

«За» проголосував 241 народний депутат.

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Документ запроваджує європейську систему контролю, згідно з якою онлайн-сервіси будуть автоматично ділитися з податковою інформацією про доходи своїх користувачів. Це має зробити правила продажу та надання послуг в інтернеті повністю прозорими.

Ухвалення закону є частиною міжнародних зобов’язань України відповідно до Меморандуму з МВФ.

Що передбачає документ – в новині.

Про інші сьогоднішні рішення Верховної Ради – в наших новинах.

Сьогодні, 9 червня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації, повідомляє Укрінформ.

«Ми зосереджуємося на секторах з найбільшим впливом, а саме на енергетиці, фінансових послугах та торгівлі криптовалютою, і цього разу ми вперше включаємо рибальство», – сказала вона, додавши, що Європейська комісія пропонує заборонити в'їзд колишніх російських комбатантів до Європейського Союзу.

Подробиці – в новині.

9 червня лідери країн Нордично-Балтійської вісімки (NB8) та України провели зустріч у Таллінні, за підсумками якої ухвалили спільну декларацію про посилене співробітництво у сфері безпеки та оборони.

Документ підписали прем'єр-міністри Естонії, Данії, Латвії, Литви, Ісландії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Президент України Володимир Зеленський, ідеться на урядовому сайті Естонії.

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Учасники саміту підтвердили підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, засудили агресію Росії, а також Білорусь за її підтримку Кремля у війні, та закликали до збереження та посилення санкцій проти мінського режиму.

Країни NB8 підтримали зусилля України щодо дипломатичного врегулювання війни. Вони також закликали Росію до негайного припинення вогню, зазначивши, що для довгострокової стабільності Україні необхідні надійні, юридично обов'язкові гарантії безпеки.

Окрему увагу в декларації приділили інтеграції України до європейських та євроатлантичних структур.

Більше інформації – в новині.

8 червня в межах серії подій LBTalks говорили про виклики, які стоять перед культурними інституціями та Силами оборони, коли йдеться про когнітивний аспект війни. Про те, чи скоординували свої сили МЗС, Мінкульт, спецслужби та активісти, щоб не лише протидіяти багаторічному впливу росіян на міжнародну спільноту, але й проактивно репрезентувати Україну та її культуру в світі, говорили представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, заступник генерального директора Українського інституту Алім Алієв, міністр культури України в 2014, 2016-2019 роках, гендиректор – художній керівник Театру Франка Євген Нищук, керівник компанії «Карпатська джерельна», партнер проєкту CultHub Сергій Устенко, український музикант, засновник і очільник проєкту “Культурний десант” Микола Сєрга.

Під час заходу також представили ключові досягнення редакції CultHub упродовж першого року роботи.

Докладніше – в нашому репортажі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!