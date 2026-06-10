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​Підрозділи Сил безпілотних систем уразили ворожі 1602 цілі впродовж доби

Загалом від початку червня уражено 14 295 цілей, з них 2835 – особовий склад армії РФ. 

​Підрозділи Сил безпілотних систем уразили ворожі 1602 цілі впродовж доби
Військовослужбовці Першого Окремого Центру безпілотних систем СБС
Фото: 1uas.army

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1602 цілі противника впродовж доби.

Про це повідомляють СБС у Telegram.

Cеред уражених цілей:

  • 301 одиниця особового складу, з яких 143 – ліквідовано;
  • 66 точок вильоту БпЛА;
  • 21 засіб РЕБ;
  • 106 одиниць автомобільної техніки;
  • 16 гармат та гаубиць;
  • 342 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

Загалом від початку червня  підрозділами СБС уражено 14 295 цілей противника, з них 2835 – особовий склад. 

Як повідомлялося, в ніч на 10 червня Росія атакувала Україну 207 ударними безпілотниками. Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 181 ворожий дрон. Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

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