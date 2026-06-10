​Підрозділи Сил безпілотних систем уразили ворожі 1602 цілі впродовж доби

Загалом від початку червня уражено 14 295 цілей, з них 2835 – особовий склад армії РФ.

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1602 цілі противника впродовж доби.

Про це повідомляють СБС у Telegram.

Cеред уражених цілей:

301 одиниця особового складу, з яких 143 – ліквідовано;

66 точок вильоту БпЛА;

21 засіб РЕБ;

106 одиниць автомобільної техніки;

16 гармат та гаубиць;

342 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

Загалом від початку червня підрозділами СБС уражено 14 295 цілей противника, з них 2835 – особовий склад.

Як повідомлялося, в ніч на 10 червня Росія атакувала Україну 207 ударними безпілотниками. Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 181 ворожий дрон. Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.