​Підрозділи Сил безпілотних систем уразили ворожі 1602 цілі впродовж доби

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1602 цілі противника впродовж доби.
Про це повідомляють СБС у Telegram.
Cеред уражених цілей:
- 301 одиниця особового складу, з яких 143 – ліквідовано;
- 66 точок вильоту БпЛА;
- 21 засіб РЕБ;
- 106 одиниць автомобільної техніки;
- 16 гармат та гаубиць;
- 342 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".
Загалом від початку червня підрозділами СБС уражено 14 295 цілей противника, з них 2835 – особовий склад.
Як повідомлялося, в ніч на 10 червня Росія атакувала Україну 207 ударними безпілотниками. Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 181 ворожий дрон. Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.