Глава Нацполіції: Ворог вербує українських дівчат для вбивств військових. Вже зафіксовано 6 випадків

Ворог знаходить дівчат через Telegram, обіцяє легкий заробіток та повністю координує їхні дії дистанційно.

Очільник Національної поліції Іван Вигівський у коментарі Цензор.НЕТ розповів, що ворог вербує українських дівчат для вбивств військових.

За його словами, останнім часом РФ змінює методи роботи та дедалі частіше використовує неповнолітніх дівчат для вчинення особливо тяжких злочинів проти українських військовослужбовців.

“Лише з початку 2026 року Національна поліція зафіксувала шість фактів умисних вбивств на замовлення через месенджер Telegram, одне із яких вдалося попередити. Ми бачимо чітко вибудувану схему, за якою діють російські куратори”, - зазначив голова Нацполіції.

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За його інформацією, схема працює схема наступним чином: через Telegram та інші месенджери вони знаходять дівчат, обіцяють їм легкий заробіток та повністю координують їхні дії дистанційно.

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Зокрема, дають завдання підшукати на сайтах знайомств військових і запропонувати провести разом дозвілля, а для реалізації злочину куратори надсилають кошти на оренду квартир, придбання алкоголю та інші витрати.

Куратори повідомляють дівчатам місця так званих закладок, де вони отримують метадон.