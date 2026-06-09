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Новий український перехоплювач LITAVR має швидкість до 350 км/год і автоматичне донаведення

Також LITAVR має дистанційне керування та мінімальну залежність від іноземних комплектуючих.

Новий український перехоплювач LITAVR має швидкість до 350 км/год і автоматичне донаведення
український перехоплювач LITAVR
Фото: Міноборони України

Українська компанія F-Drones розробила БпЛА-перехоплювач LITAVR (назва походить від козацького барабана), повідомляє Міноборони

Це дрон-перехоплювач, призначений для знищення повітряних цілей та роботи по наземних об'єктах. 

Розробка антидрона розпочалася восени 2024 р. Влітку 2025 року дрон був успішно випробуваний та кодифікований. З осені 2025 року розпочалося серійне виробництво та постачання виробу до війська. 

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Безпілотник доступний у закритому каталозі платформи Brave1 (BraveMarket), де підрозділи можуть оформити запит.

Заявлена максимальна швидкість виробу – 350 км/год. Робочий радіус становить 40 км. Підрозділ Сил безпілотних систем (СБС) зафіксував рекордний політ на дистанцію понад 80 км від точки зльоту. Максимальна висота польоту – 9 км

Дрон оснащений одразу денною та тепловізійною камерами – пілот перемикається між ними в польоті залежно від умов і часу доби.

БпАК також обладнаний своєю «non-GPS» навігацією. Інтеграція з різними радарними системами та допомога у навігації пілоту здійснюються через власний програмний комплекс LARAG.

Ключова особливість «Литавра» – система автоматичного донаведення на ціль (Last Mile або Pixel Lock). Вона ідентифікує ціль і самостійно виводить дрон на атаку: під час кінцевого наближення пілот контролює лише швидкість, решту процесу виконує автоматика. Саме такі розробки реалізують стратегічне завдання — випереджати ворога у кожному технологічному циклі та зберігати лідерство у війні інновацій.

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